30 Haziran 2019 - 12:53
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News Code 83375067
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Hazar Denizine Kıyısı Olan Ülkelerin barış ve dostluk mesajı içeren ekonomik forumu düzenlenecek

Hazar Denizine Kıyısı Olan Ülkelerin barış ve dostluk mesajı içeren ekonomik forumu düzenlenecek

Aşkabat, IRNA- Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odaları 1. Toplantısının kıyısı olan ülkeler arasında barış ve istikrar teması ile 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenleneceğini duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devletgeldi Recebov, 'Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odaları 1. Toplantısı, kıyısı olan ülkeler arasında barış ve istikrar teması ile ve bölge ülkeleri arasında ticari ve sanayi işbirliğinin artması hedefiyle 12 Ağustos'ta Türkmenistan'da düzenlenecek' dedi.

Türkmenistan hükümetinin bu toplantının düzenlenmesi ile bölge ülkeleri iş adamları ve girişimcilerine fırsat sunmayı amaçladığının altını çizen Recebov, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin bu denizin ekonomik gelişmesi için üzerine düşenleri yapmaları gerektiğini kaydetti.

20 Ağustos'a kadar devam edecek bu toplantının bölge ülkeleri arasında ilk ekonomik forum olduğuna dikkati çeken Türkmen yetkili, 'Bu forumun yapılması ile dünyanın en büyük gölü sayılan Hazar Denizi'ni barış, istikrar ve dostluk denizine çevirmek istiyoruz' diye ekledi.

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