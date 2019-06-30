İran'ın Merkezi İlinden 225 milyon dolarlık ihracat

İRNA'ya konuşan Merkezi İli Gümrük Genel Müdürü İsmail Hüseyni, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yurt dışı ihracatta %4 artış yakaladıklarını belirtti.

Hüseyni'nin belirttiğien göre, Türkiye, Irak, Afganistan, Pakistan ve Türkmenistan gibi ülkelere yapılan bu ihracatın büyük bölümünü hidrokarbor, meyve suyu, betonarme demiri, polietilen, cam ve polipropilen gibi oluşturdu.

İle bu yılın ilk üç ayında 47 bin ton ağırlığında 109 milyon dolar değerinde mal ithalatı gerçekleştiğini de kaydeden Merkezi İli Gümrük Genel Müdürü Hüseyni, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık olarak %70 ve değer bazında %30 arttığını bildirdi.

45 ülkeden ile ithalat yapıldığına dikkat çeken Hüseyni, Türkiye, Almanya, Hindistan, Çin ve İtalya gibi ülkelerin en çok ithalat yapılan ülkeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi İli, İran'ın sanayi ve tarım merkezlerinden biri olarak bilinmektedir.

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