İran'dan 13 üniversite dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında

Times Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019 verilerine göre, bu yıl 351 olan toplam dünya üniversitelerinden 13'ü İran'da yer alıyor.

2012 yılından beri her yıl Times Yüksek Öğretim Kuruluşu tarafından açıklanan bu sıralama, 2018 yılında 250'yken, 2019 yılında 351'e yükseldi.

İran'dan bu saygın kuruluşun sıralamasında yer almayı başaran üniversitelerin isimleri şu şekildedir:

Babol Nuşirvani Teknik Üniversitesi, İsfahan Teknik Üniversites, Kaşan Üniversites, Şiraz Teknik Üniversitesi, İran ve Mazenderan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Azerbaycan Medeni Üniversitesi, Gilan, Zencan, Bircend, Bahoner ve Yezd üniversiteleri ile Şahrud Teknik Üniversitesi.

İslami ülkeler arasında BAE'den Halife, Suudi Arabistan'dan Faysal, Türkiye'den Sabancı, İran'dan Babol Nuşirvani Teknik Üniversitesi ve yine Türkiye'den Koç Üniversitesi ilk 5 sırada yer aldı.

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