İran güzel ve güvenli bir ülke

Geçtiğimiz ay İran Futbol Milli Takımı teknik direktörü olarak göreve başlayan Marc Wilmots, 'İran Futbol Federasyonu bana teklif ettiğinde, derhal İranlıların uzun bir program yaptıklarını, hedefleri ve bakış açıları hakkında konuştuklarını anladım' dedi.

Avrupa’daki uzun yıllar süren çalışmaların ardından Asya’ya gelmenın yeni bir deneyim olduğunu belirten Wilmots, İran'da Futbol Milli Merkezi, Azadi stadı ve diğer tesisleri ziyaret ettiğini kaydetti.

İran Teknik Direktötü Wilmots, 'Her şey çok güzel. İran güvenli ve güzel bir ülkedir ve İran'da ne savaş ne güvensizlik yoktur. İran'da en ufak bir güvensizlik fikrine sahip değilim' diye ekledi.

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