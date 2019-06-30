Yaptırımlar sıradan halka zarar veriyor

Tahran'da düzenlenen bir toplantı için İran'da bulunan Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Cuevas, İRNA muhabirine verdiği demeçte, 'Yaptırım sadece siyasi ve diplomatik müzakerenin yolunu tıkıyor ve aslında barış ve istikrara giden yolun imkan ve kapasitelerini önlüyor' diye konuştu.

Müzakere ve barışçıl yolların ve çok taraflılığın benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Cuevas, dünyanın tek taraflılık yerine barış ve diyaloga ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Nükleer anlaşmanın önemine değinen Cuevas, bu anlaşmanın korunması gerektiğine işaret ederek, 'Nükleer anlaşma çok önemli mesajlar içeriyor. Dünyaya sunulan tek taraflılığın mesajı olan nükleer anlaşma, dünya toplumu için büyük kazanım anlamına geliyor' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Dünya Parlamentolararası Birliği'ndeki rolüne dikkati çeken Gabriela Cuevas, 'İran'ın parlamento diplomasisi sahasında faaliyet yürütmesi, bizim için önem arzediyor' ifadesini kullandı.

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