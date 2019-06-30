İran: INSTEX'in şimdiki durumu yeterli değildir

Yabancı gazetecilerle New York'ta basın toplantısı düzenleyen İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, 'İran nükleer anlaşmanın korunması için üzerine düşen taahhütlerini yerine getiriyor, ancak diğer taraflar da İran'ın anlaşmadan umduğu çıkarları elde etmesi için uygun koşulları sağlamalı ve bu anlaşmanın geçerliliğinin korunması için çaba göstermelidir' dedi.

Son dönemde Fars Körfezi bölgesinde yaşanan gelişmelere değinen Taht-ı Revançı, 'Bize göre Fars Körfezi'nde yaşanan kargaşa, ABD'nin İran karşıtı politiklarından kaynaklanıyor. ABD nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a karşı yaptırımları devreye soktu. ABD yaptırım, İran petrol ihracatına tanınan muafiyetlerin son bulması, ABD'nin bölgeye savaş ve uçak gemilerini göndermesi gibi İran'ı provoke etmeye çalışıyor, ancak biz şuana kadar sabır gösterdik' değerlendirmesinde bulundu.

ABD İHA'sının İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İran Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünün altını çizen İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, İHA'nın İran karasularına girdiği zaman onu 4 kez uyardıklarını, uyarıları dikkate almadığı içinse BM Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa prensibi çerçevesinde onu düşürdüklerini açıkladı.

Beyaz Saray yetkililerinin İran karşıtı politikaları benimsediklerine işaret eden Taht-ı Revançı, 'ABD yetkilileri İran aleyhine maksimum baskı politikası denen bir politika tasarlamışlar, ancak ABD'nin İran'a maksimum baskı uygularak bölgedeki hedeflerine ulaşamayacağı kesindir' ifadesini kullandı.

Bazı ABD yetkililerinin İran'da rejim değişikliği politikasına inandıklarına dikkati çeken İran'ın BM Daimi Temsilcisi, 'Maksimum baskı politikasının hedefi de bu yöndedir, ancak bu politika, İran-ABD ilişkilerinin yanı sıra, tüm bölgede tansiyon ve gerilimi had safhaya çıkarmıştır' diye ekledi.

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