İran, Bulgaristan takımını yendi

Bulgaristan takımı ile karşı karşıya gelen İran Voleybol Milli Takımı, maçtan 3-0 galip ayrıldı. İran maçı 25-23, 25-23 ve 25-21 skorlarla 3-0 kazandı.

Cevad Kerimi, Purya Yeli, Aliasger Mücerred, Mesut Gulami, Muahammed Cevad Manevinejad, Ferhad Kaimi ve Muhammedrıza Müezzinzade'nin oynadığı bu maçta İran teknik direktörlüğünü İgor Kolakoviç üstlendi.

Millilerimiz 2019 FİVB Voleybol Milletler Ligi'nde 11 galibiyet ve 33 puan kazandı.

İran takımı Çin’de düzenlenen karşılaşmaların birinci haftasında İtalya, Almanya ve Çin’i, Japonya’da düzenlenen ikinci haftasında Bezilya, Arjantin ve Japonya’yı, İran'ın Urumiye şehrinde düzenlenen 3. haftasında, Kanada, Polonya ve Rusya’yı, Erdebil’de düzenlenen 4. haftasında Portekiz ve Avustralya’yı yendi ve Brezilya ile Fransa karşısında yenildi.

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