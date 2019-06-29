29 Haziran 2019 - 19:53
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News Code 83374253
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Zarif: Kimyasal saldırı dönemi gibi sebat edeceğiz

Zarif: Kimyasal saldırı dönemi gibi sebat edeceğiz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın kimyasal silahla saldırıya uğradığı dönemde olduğu gibi tutumunda sebat edeceğini söyledi.

Zarif, Twitter’den yaptığı açıklamada, ‘’28 Haziran’da bir İranlı sivillere Serdeşt kentinde düzenlenen kimyasal saldırısının yıldönümünü andık.’’ Dedi.

Zarif, ‘’Biz hiçbir zaman batı dünyasının Saddam’a destek verdiğini ve hatta kendisini kimyasal silahlarla donattığını unutmayacağız. BM Güvenik konseyi hiçbir zaman Saddam rejiminin bizim halkımıza kimyasal saldırısını mahkum etmedi.’’ dedi.

 Zarif, ‘’Biz o zamanda tutumumuzda sebat ettik, bugün de sebat edeceğiz. ‘’ diye yazdı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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