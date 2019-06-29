Zarif: Kimyasal saldırı dönemi gibi sebat edeceğiz

Zarif, Twitter’den yaptığı açıklamada, ‘’28 Haziran’da bir İranlı sivillere Serdeşt kentinde düzenlenen kimyasal saldırısının yıldönümünü andık.’’ Dedi.

Zarif, ‘’Biz hiçbir zaman batı dünyasının Saddam’a destek verdiğini ve hatta kendisini kimyasal silahlarla donattığını unutmayacağız. BM Güvenik konseyi hiçbir zaman Saddam rejiminin bizim halkımıza kimyasal saldırısını mahkum etmedi.’’ dedi.

Zarif, ‘’Biz o zamanda tutumumuzda sebat ettik, bugün de sebat edeceğiz. ‘’ diye yazdı.

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