Macron: ABD-İran geriliminde önceliğimiz tansiyonun düşmesidir

Macron, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Emmanuel Macron, İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir." dedi.

Avrupa ülkelerin İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını hedeflediğini belirten Macron, İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmaması gerektiğini söyledi.

Macron, "Yapacağımız şey yaptırım uygulamak değil. 2015'te imzalanan anlaşmayı yerine getireceğiz. Buna paralel olarak yeni bir anlaşma imzalamak için yeni bir diyalog oluşturmak gerekiyor." dedi.

İklim konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Macron, "ABD hariç G20 ülkeleri Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığını belirtti." dedi.

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