May: KOEP, dünya’yı daha güvenli hale getirmektedir

G 20 zirvesinde açıklamada bulunan May, İngiltere’nin KOEP üyeleri ile işbirliğine devam edeceğini ve anlaşmayı korumak için tüm çabasını harcayacağını söyledi.

Fars Körfezi bölgesi gelişmelerine değinen May, bölgede gerginliğin arttığı bir dönemde herkesin yan yana durması gerektiğini söyledi.

Gerginliğin kimsenin yararına olmadığını ifade eden May, gerginlikler karşısında siyasi çözüm yolları bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

Dün Viyana’da İran ve 4+1 ülkelerinin temsilcileri KOEP Ortak Komisyonu Toplantısı çerçevesinde bir araya geldiler.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi3.5 saat süren ortak komisyon toplantısı sonrası , AB ve İran arasındaki Özel Mali Mekanizma konusunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyon toplantısının ileriye dönük bir adım olduğunu söyledi.

AB Dış Eylem Genel Sekreteri Helga Schimidt de Komisyon toplantısı sonrası , İran ile ticaretin yapılması için Özel Mali Mekanizma’nnın (INSTEX) operasyonel hale geldiğini bildirdi.

Schmidt, Twitter’den yaptığı açıklamada bu konuyu belirterek, AB’den daha çok ülkenin bu sisteme katılacağını söyledi.

KOEP Ortak komisyon Toplantısının olumlu olduğunu belirten Schmidt, toplantıda KOEP’in tüm taraflardan tam uygulanmasına vurgu yapıldığını söyledi.

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