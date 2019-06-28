Çin: KOEP’in etkili uygulanması dünya’nın ortak menfaatinin temini için tek yoldur

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang Şuang, yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde KOEP’in etkili bir şekilde uygulanmasının Ortadoğu bölgesinde gerginliğin azaltılmasının ve tüm dünyanın ortak menfaatinin tek yolu olduğunu belirtti.

Şuang, İran nükleer meselesinde gerginliğin arttığını belirterek, gerginliğin daha da artma imkanı olduğunu belirtti ve ülkesinin anlaşmanın bir tarafı olarak bu anlaşmayı savunacağını ve uygulanması için çaba harcayacağını söyledi.

Çin’in Ortadoğu bölgesindeki barış ve istikrarını ve tarafların yasal haklarını savunduğunu belirterek, ülkesinin çeşitli taraflarla bu hedef doğrultusunda çalıştığını söyledi.

KOEP 12. Ortak Komisyonu bugün Viyana’da düzenlendi.

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