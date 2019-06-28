Rusya, INSTEX’e üye olmak istiyor

Riyabkov yaptığı açıklamada, ‘’Bu mekanizma’nın temelini oluşturan ülkeler ve AB üyesi diğer 7 ülke ile birlikte bu mekanizmadan diğer ülkelerin de yararlanma imkanının sağlanması önemlidir. ‘’ dedi.

Riyabkov, INSTEX’inn faaliyete başlamasının bir yolun başlangıcı olduğunu belirterek, bu çerçeve içinde İran ile işbirliği yapan ülkelerin sayısının kısa süre artması temennisinde bulundu.

Riyabkov, Viyana’da düzenlenen KOEP Ortak Komisyonunda İran ile normal ticaretin gerçekleşmesi için ciddi görüşmeler yapıldığını belirterek, İran’ın diğer ülkelerle ticari işbirliğinin yapılması için uygun şartların hazırlanması gerektiğini söyledi.

Riyabkov bugünkü toplantının olumlu geçtiğini belirterek, tüm konular hakkında görüşüldüğünü ifade etti.

İran’ın gelecek birkaç ay içinde nükleer silah yapabilme iddialarının yalan olduğunu ifade eden Riyabkov, bu sözleri dile getirenlerin bölge güvenliğinden başka hedeflerin peşinde olduklarını söyledi.

Riyabkov, ‘’Moskova Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının karşısında Koruma Duvarı oluşturmak istiyor ve KOEP’te kalan ülkeler bunu yapmak zorundalar. ‘’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, INSTEX’in 3ç ülkeler ve petrol anlaşmaları içinde geçerli olması gerektiğini fakat AB’nin bu husustaki önerilere açık yanıt vermediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi3.5 saat süren ortak komisyon toplantısı sonrası , AB ve İran arasındaki Özel Mali Mekanizma konusunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyon toplantısının ileriye dönük bir adım olduğunu söyledi.

AB Dış Eylem Genel Sekreteri Helga Schimidt de Komisyon toplantısı sonrası , İran ile ticaretin yapılması için Özel Mali Mekanizma’nnın (INSTEX) operasyonel hale geldiğini bildirdi.

Schmidt, Twitter’den yaptığı açıklamada bu konuyu belirterek, AB’den daha çok ülkenin bu sisteme katılacağını söyledi.

KOEP Ortak komisyon Toplantısının olumlu olduğunu belirten Schmidt, toplantıda KOEP’in tüm taraflardan tam uygulanmasına vurgu yapıldığını söyledi.

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