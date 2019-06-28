İran Voleybol takımı Milletler Ligi Finaline yükseldi

İran takımı bugün Bulgaristan’da Sırbistan takımı ile karşı karşıya geldi ve 3-1 karşılaşmadan galip ayrıldı. İran takımı birinci seti 25-23, üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti 25-19 kazanırken ikinci seti 28-26 yenildi.

Bu sonuç ile İran Voleybol Milli Takımı 11 galibiyet ve 33 puan ile ilk sıralamada yer aldı. İran’ın Bulgaristan ve Amerika ile yapacağı karşılaşmaların İran takımının finale yükselmesinde etkili olmayacaktır.

İran takımı Çin’de düzenlenen karşılaşmaların birinci haftasında İtalya, Almanya ve Çin’i, Japonya’da düzenlenen ikinci haftasında Bezilya, Arjantin ve Japonya’yı,Urumiye’de düzenlenen 3. Haftasında, Kanada, Polonya ve Rusya’yı, Erdebil’de düzenlenen 4. Haftasında Portekiz, Avustralya’yı yendi ve Fransa karşısında yenildi.

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