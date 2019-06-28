Schmidt, INSTEX’in operasyonel hele geldiğini onayladı

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu Toplantısı sonrası Twitter’den açıklama yapan Schmidit bu konuyu onaylayarak, AB’den daha çok ülkenin bu sisteme katılacağını söyledi.

KOEP Ortak komisyon Toplantısının olumlu olduğunu belirten Schmidt, toplantıda KOEP’in tüm taraflardan tam uygulanmasına vurgu yapıldığını söyledi.

İran heyeti başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, AB ve İran arasındaki Özel Mali Mekanizma konusunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, KOEP Ortak Komisyon toplantısının ileriye dönük bir adım olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

ABD’nin bu kararı birkaç ülke hariç dünya ülkeleri tarafından eleştirildi ve KOEP’e taraf diğer ülkeler anlaşmanın devamı ve İran’ın anlaşmadan kaynaklanan menfaatlerden yararlanması için çaba harcayacaklarını bildirdiler.

AB bu yönde kendi şirketlerini Amerika uygulamalarından korumak için yeni uygulamaları devreye sokacağını ve İran ile ticaretin devamı için yeni mekanizmalar oluşturulacağını bildirdi.

‘AB’nin özel finans mekanizması’ olarak bilinen bu kurum, İran-AB ticaretinin kolaylaştırılması doğrultusunda AB bankalarına ihtiyaç duyulmamak üzere yeni bir mekanizmayı devreye sokmayı amaçlıyor.

INSTEX olarak adlandırılan bu mekanizma, Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından resmi olarak İran ile mali mübadele için kurulmuştur.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları aşmak için faaliyet gösteren INSTEX ambargolara rağmen İran ile ticaretin kolaylaştırılması için faaliyet göstereceği belirtilmektedir.

INSTEX kurumu Fransa'da tescil edildi ve bir Alman bankacı Per Fischer tarafından yönetilecek. Şirkete ortak olan Almanya, Fransa ve İngiltere gelecekte diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu projeye katılmasını ümit ediyor.

AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini geçen günlerde yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, INSTEX mali mekanizmasının yürürlüğe geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Mogherini, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantsı'nın Cuma günü yapılacağına değinerek, 'Nükleer anlaşmanın imzalandığı günden beri ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra, bu anlaşmayı korumaya çalışmışız ve en zor günlerin yaşandığı bugünlerde bile anlaşmayı desteklemeye devam ediyoruz' dedi.

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