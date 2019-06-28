Irakçi, KOEP Ortak Komisyon Toplantısının ileriye dönük bir adım olduğunu bildirdi

Irakçi 3.5 saat süren ortak komisyon toplantısı sonrası bu konuyu dile getirdi.

Irakçi, İran isteklerinin gerçekleşmesi için çok yol olduğunu belirterek buna rağmen komisyonda atılan ileriye dönül adımların inceleneceğini ve kararın Tahran’da alınacağını söyledi.

Komisyon oturumunda INSTEX konusu ve Avrupalıların oluşturduğu mali kanalın incelendiğini belirten Irakçi, INSTEX’in operasyonel hale geldiğini ve gelecek günlerde INSTEX vasıtası ile mali değişimlerin yapılacağını söyledi.

Diğer Avrupa ülkelerinin de bu kanala bağlanmak ve hissedar olarak INSTEV’te yer almak istediklerini ifade eden Irakçi, Avrupa ülkelerinin INSTEX için kredi tahsis etmeyi düşündüklerini ve bu kapının tüm Avrupa ülkelerine açık olduğunu ve tüm Avrupa ülkelerinin bu kanal vasıtasıyla İran ile ticaretlerini yapabileceklerini söyledi.

Daha önce bazı batulı kaynaklar Viyana’dan verdikleri haberlerde Avrupa’nın kurduğu özel mekanizmanın operasyonel hale geldiğini ve Çin’in de üçüncü taraf olarak bu mekanizmaya katılmaya niyetli olduğunu bildirmişlerdi.

12. Ortak Komisyon Toplantısına İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları veya Siyasi Genel Müdürleri katıldı ve toplantıya AB Dış Eylem Genel Sekreteri Helga Schimidt başkanlık etti.

İran heyetine Dışişleri Bakan yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi başkanlık etti.

Toplantı başlamadan önce Avusturya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Slovenya, İspanya ve İsveç ortak bir bildiri yayınlayarak, INSTEX’inn operasyonel hale getirilmesine destek verdiklerini bildirdiler.

Irakçi dün Rusya, Çin heyetleri ile üçlü bir toplantı düzenledi. İran’ın Viyanna’daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi bu görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini bildirdi.

Bugünkü toplantı, İran’ın taahhütleri azaltacağını duyurduğu sürenin dolmasına denk gelmektedir ve Avrupa ülkelerinin İran’ın taahhütlerini tam yerine getirmesi için makul bir öneri sunmaları beklenmektedir.

AB Dış Eylem Servisi bugünkü oturumun amacını KOEP’in tüm boyutları ile uygulanmasından emin olmak ve Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ambargoların yarattığı sorunların incelenmesi olduğunu bildirdi.

İran Mayıs ayında Amerika’nın KOEP’tenn ayrılmasının birinci yıl dönümünde KOEP çerçevesindeki bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran 60 günlük süre zarfında diğer taraflardan makul öneriler sunulmadığı takdirde taahhütlerini kademeli olarak azaltacağını bildirmiştir.

Irakçi dün yaptığı açıklamada İran’ın stratejik sabrının sona erdiğini, İran’ın taahhütlerini yerine getirmesinin fakat diğer tarafların bundan kaçınılmasının artık mümkün olmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

ABD’nin bu kararı birkaç ülke hariç dünya ülkeleri tarafından eleştirildi ve KOEP’e taraf diğer ülkeler anlaşmanın devamı ve İran’ın anlaşmadan kaynaklanan menfaatlerden yararlanması için çaba harcayacaklarını bildirdiler.

AB bu yönde kendi şirketlerini Amerika uygulamalarından korumak için yeni uygulamaları devreye sokacağını ve İran ile ticaretin devamı için yeni mekanizmalar oluşturulacağını bildirdi.

‘AB’nin özel finans mekanizması’ olarak bilinen bu kurum, İran-AB ticaretinin kolaylaştırılması doğrultusunda AB bankalarına ihtiyaç duyulmamak üzere yeni bir mekanizmayı devreye sokmayı amaçlıyor.

INSTEX olarak adlandırılan bu mekanizma, Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından resmi olarak İran ile mali mübadele için kurulmuştur.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları aşmak için faaliyet gösteren INSTEX ambargolara rağmen İran ile ticaretin kolaylaştırılması için faaliyet göstereceği belirtilmektedir.

INSTEX kurumu Fransa'da tescil edildi ve bir Alman bankacı Per Fischer tarafından yönetilecek. Şirkete ortak olan Almanya, Fransa ve İngiltere gelecekte diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu projeye katılmasını ümit ediyor.

AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini geçen günlerde yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, INSTEX mali mekanizmasının yürürlüğe geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Mogherini, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantsı'nın Cuma günü yapılacağına değinerek, 'Nükleer anlaşmanın imzalandığı günden beri ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra, bu anlaşmayı korumaya çalışmışız ve en zor günlerin yaşandığı bugünlerde bile anlaşmayı desteklemeye devam ediyoruz' dedi.

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