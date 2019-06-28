28 Haziran 2019 - 19:25
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News Code 83373613
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İran, Tunus’taki terör olayını mahkum etti

İran, Tunus’taki terör olayını mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Tunus’ta gerçekleşen iki terör olayını kınadı.

Musevi, dost ve kardeş ülke Tunus’ta meydana gelen iki terör olayını kınayarak, İran İslam Cumhuriyetinin terörizmle mücadelede Tunus devleti ve milletinin yanında durduğunu vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baji Elsebsi’nnin rahatsızlığına değinen Musevi, kendisine sağlık temenni ederek, Tunus devleti ve milletinin eskiden olduğu gibi, demokrasi yolunda adım atmalarını ve en iyi şekilde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini düzenlemelerini temenni etti.

Tunus’ta meydana gelen iki intihar saldırısında 4 kişi yaralandı.

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