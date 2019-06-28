İran, Tunus’taki terör olayını mahkum etti

Musevi, dost ve kardeş ülke Tunus’ta meydana gelen iki terör olayını kınayarak, İran İslam Cumhuriyetinin terörizmle mücadelede Tunus devleti ve milletinin yanında durduğunu vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baji Elsebsi’nnin rahatsızlığına değinen Musevi, kendisine sağlık temenni ederek, Tunus devleti ve milletinin eskiden olduğu gibi, demokrasi yolunda adım atmalarını ve en iyi şekilde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini düzenlemelerini temenni etti.

Tunus’ta meydana gelen iki intihar saldırısında 4 kişi yaralandı.

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