34 Avrupa ve Amerika şirketi Saddam rejimine kimyasal silah verdiler

Dehgani, Serdeşt kentine yapılan kimyasal saldırının 32. Yıldönümünde bu kentte düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, batılı ülkelerin İran halkının mazlumluğunun uluslararası düzeyde dil getirilmesini istememelerinin sebeplerinden biri onların bu silahların temin edilmesindeki suçları olduğunu söyledi.

Dehgani, zoraki savaş döneminde Baas Rejiminin Fransa’dan uçaklar, Rusya’dan füzeler, İngiltere’den tanklar ve Avrupa ile Amerikan şirketlerinden kimyasal silahlar temin ettiğini söyledi.

İran’ın ısrarları sonucu gerçekleri araştırma komisyonunun Serdeşt’i ziyaret ettiğini ve heyetin Irak rejiminin kimyasal silah kullanmasını teyit etmesine rağmen BM’nin hiçbir zaman bu saldırıyı mahkum etmediğini söyledi.

Uluslararası mahkemelerin ve kurumların süper güçlerin elinde olduğunu ifade eden Dehgani bundan dolayı bugüne kadar İran’ın bu husustaki çabalarının sonuç vermediğini söyledi.

Dehgani, kimyasal silahlardan dolayı gazi olanların haklarının ileriki yıllarda bile olsa alınması için STK’lardan bu kişileri kayıt altına almalarını istedi.

Saddam rejiminin Serdeşt’e düzenlediği kimyasal saldırıda 119 kişi şehit olurken, 8 bin kişinin kimyasal gazlara maruz kalarak yaralandı.

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