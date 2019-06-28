İran, ABD İHA’sının ihlalini BM Güvenlik Konseyine taşıdı

Dehgani, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın BM Bildirgesinin 51. Maddesi gereği şikeyette bulunduğunu belirterek, mektupta bu kabil olayların tekrarlanması durumunda İran’ın her şekilde yapılan saldırıya karşılık vermeyi hakkı olarak gördüğünün altının çizildiğinin ifade edildiğini söyledi.

Dehgani, ‘’Amerika, İHA’nın İran hava sahasına girmediğini iddia etmekte fakat bunu ispat edemez zira bu İHA, İran topraklarında hedef alınmıştır. ‘’ dedi.

Geçen hafta bir Amerikann İHA’sı İran hava sahasını ihlal ederek Hürmüzgan ilinde Mubarek dağının karşısında hedef alınarak düşürüldü.

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