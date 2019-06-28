28 Haziran 2019 - 19:04
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İran, ABD İHA’sının ihlalini BM Güvenlik Konseyine taşıdı

İran, ABD İHA’sının ihlalini BM Güvenlik Konseyine taşıdı

Mahabad, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hukuk İşlerinden sorumlu yardımcısı Gholamhuseyn Dehgannni, ABD İHA’sının İran hava sahasını ihlal etmesi ile ilgili İran şikayetini BM Güvenlik Konseyine sunduğunu bildirdi.

Dehgani, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın BM Bildirgesinin 51. Maddesi gereği şikeyette bulunduğunu belirterek, mektupta bu kabil olayların tekrarlanması durumunda İran’ın her şekilde yapılan saldırıya karşılık vermeyi hakkı olarak gördüğünün altının çizildiğinin ifade edildiğini söyledi.

Dehgani, ‘’Amerika, İHA’nın İran hava sahasına girmediğini iddia etmekte fakat bunu ispat edemez zira bu İHA, İran topraklarında hedef alınmıştır. ‘’ dedi.

Geçen hafta bir Amerikann İHA’sı İran hava sahasını ihlal ederek Hürmüzgan ilinde Mubarek dağının karşısında hedef alınarak düşürüldü.

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