KOEP Ortak Komisyon Toplantısı Viyana’da başladı

İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları veya Siyasi Genel Müdürlerinin katıldığı toplantıya AB Dış Eylem Genel Sekreteri Helga Schimidt başkanlık etmektedir.

İran heyetine Dışişleri Bakan yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi başkanlık etmektedir.

Irakçi dün Rusya, Çin heyetleri ile üçlü bir toplantı düzenledi. İran’ın Viyanna’daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi bu görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini bildirdi.

Bugünkü toplantı, İran’ın taahhütleri azaltacağını duyurduğu sürenin dolmasına denk gelmektedir ve Avrupa ülkelerinin İran’ın taahhütlerini tam yerine getirmesi için makul bir öneri sunmaları beklenmektedir.

AB Dış Eylem Servisi bugünkü oturumun amacını KOEP’in tüm boyutları ile uygulanmasından emin olmak ve Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ambargoların yarattığı sorunların incelenmesi olduğunu bildirdi.

İran Mayıs ayında Amerika’nın KOEP’tenn ayrılmasının birinci yıl dönümünde KOEP çerçevesindeki bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran 60 günlük süre zarfında diğer taraflardan makul öneriler sunulmadığı takdirde taahhütlerini kademeli olarak azaltacağını bildirmiştir.

Irakçi dün yaptığı açıklamada İran’ın stratejik sabrının sona erdiğini, İran’ın taahhütlerini yerine getirmesinin fakat diğer tarafların bundan kaçınılmasının artık mümkün olmayacağını söyledi.

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