Zarif: Serdest’in kimyasal bombalanması yakın tarihin alnındaki kara lekedir

Serdeşt kentinin kimyasal silahlarla bombalanmasının yıl dönümünde bir bu kentte düzenlenen törene bir mesaj göndere Zarif, ‘’Saddam rejiminin İran’ın sivil ve askerlerine kimyasal silahlarla saldırmasının BM Güvenlik Konseyinin tiksindirici suskunluğu ile karşılanmıştır. Bu saldırılar kutsal savunma günlerin en hüzün verici günlerindendir ve bu olay müsebbipler ve onların destekleyicilerinin alnına sonsuza kadar kara bir leke olarak kalacaktır. ‘’ dedi.

İran’ın ilkesel, hukuki, şeri ve ahlaki temellere dayanarak kimyasal silah kullanımının nerede, nasıl, kim tarafından olursa olsun mahkum ettiğini ifade eden Zarif, İran isteğinin tek kimyasal silah sahibi Amerika’nın elindeki tüm silahların yok olması yönünde olduğunu söyledi.

Amerikan yönetiminin İran aleyhine uyguladığı yasa ve insanlık dışı ambargolar ve ekonomik terörizmden dolayı, İran’ın kimyasal silahlardan dolayı gazi olanların ilaç ve tıbbi malzemelerini bulmakta zorladığını ifade eden Zarif, Kimyasal Silahların Önlenmesi Kurumu’nun bu ciddi sorun için acil bir yol bulmasını temenni etti.

Serdeşt’in kimyasal silahlarla saldırıya uğramasının 32. Yıldönümü bugün bu kentte düzenlenen tören anıldı.

Saddam rejiminin Serdeşt’e düzenlediği kimyasal saldırıda 119 kişi şehit olurken, 8 bin kişinin kimyasal gazlara maruz kalarak yaralandı.

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