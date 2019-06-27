Tahtirevançi: Avrupalılar, İran’ın sabrını taahhütlerini yerine getirmede kullanmadılar

IRNA’ya açıklamada bulunan Tahtirevançi, Avrupalıların eden taahhütlerini yerine getirme yerine bölgesel konular veya İran’ın füze programını gündeme getirdiklerine dair bir soruya karşın, ‘’Bölgedeki hareketlilik Amerika ve batılı ülkelerin politikalarından kaynaklanmıştır, silah gönderme ve daha fazla silah satmak için bölge ülkeleri arasında ihtilaflar yaratmak bölgedeki gerginliğin sebebidir. İran’ın itham etme söylemlerinin artık alıcısı yoktur. ‘’ dedi.

Amerika’nın tahrip edici politikalarının bölgedeki gerginlik ve istikrarsızlığın sebebi olduğunu ifade eden Tahtirevançi bunun önüne geçmenin en iyi yolunun Yemen’i bombalayan ülkeye silah satmaması, Amerika’nın silahlarını bölgeden çıkarması olduğunu söyledi.

Nükleer müzakerelere katılan ülkelerin uygulamakla mükellef oldukları bazı taahhütleri olduğunu ifade eden Tahtirevançi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) raporları doğrultusunda İran’ın taahhütlerini yerine getirdiğini fakat karşı tarafın bunları yerine getirmediğini söyledi.

Tarafların karşılıklı taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda anlaşmanın içindeki dengenin korunacağını vurgulayan Tahtirevançi, Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası Avrupa ülkelerinin de taahhütlerini yerine getirmediklerini söyledi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran’ın bir sene beklediğini ifade eden Tahtirevanç, Avrupalıların bu fırsatı kullanmadıklarını söyledi.

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