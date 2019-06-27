Irakçi: İran’ın stratejik sabrı tükenmiştir

Irakçi yaptığı açıklamada, ‘’KOEP’te kalan ülkeler Amerika’nın KOEP’ten çıkmasını İran için telafi edemediler, Tahran son bir yıl zarfında stratejik sabırla beklemiştir, KOEP’te kalan ülkeler özellikle Avrupa ülkelerine taahhütlerini yerine getirmek için yeterince fırsat vermiştir, İran diplomasi için yeterince fırsat vermiştir fakat olması gereken sonuç alınmamıştır. ‘’ dedi.

Amerika’nın KOEP’ten çıkması sonrası, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerin siyasi tutumlarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Irakçi, bu siyasi tutumların fiili adımlarla perçinleşmesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü Viyana’da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde KOEP Ortak Komisyon Toplantısı düzenleneceğini ifade eden Irakçi, Komisyon toplantısında KOEP üyesi ülkeler özellikler Avrupa ülkeleri tarafından fiili adımlara şahit olması temennisinde bulunarak bunun olmaması durumunda İran’ın KOEP çerçevesinde olan taahhütlerini azaltma kararına devam edeceğini ve bu konuda şüpheye düşmeyeceğini söyledi.

KOEP Ortak Komisyonu toplantısı İran’ın KOEP’e taraf ülkelere taahhütlerini azaltacağı yönünde verdiği tarih sona erdiği tarihe denk gelmektedir, bu toplantıda Avrupa ülkelerinin İran’ı KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi için makul bir öneri sunmaları beklenmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish