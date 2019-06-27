İranlı Satranç ustası Batı Asya bölgesi ikincisi oldu

Gilan İli Satranç Heyeti Başkanı Kiyumers Beyat yaptığı açıklamada, Purramazanali’nin İran milli satranç takımı ile birlikte Ürdün’de düzenlenen Batı Asya Şampiyonasına katıldığını ve burada ikincilik elde ettiğini bildirdi.

Beyat, Purramazanali’nin rekabetlerde 9 karşılaşmadan 7 zafer, bir beraberlik ve bir yenilgi ile çıktığını ve 7.5 puan ile ikinci olduklarını söyledi.

Purramazanali daha önce dünya üniversite öğrencileri üçüncülüğü, Asya 18 yaş altı üçüncülüğü, Asya ikinciliği, Rusya ve Gürcistan’da birincilikler kazanmıştı.

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