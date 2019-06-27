27 Haziran 2019 - 20:07
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News Code 83372873
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Irakçi: Amerika, doları savaş silahı olarak kullanmaktadır

Irakçi: Amerika, doları savaş silahı olarak kullanmaktadır

Londra, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Amerika’nın zalimce ambargolarına işaretle o ülkenin İran ile ekonomik savaşa girdiğini ve doları savaş silahı olarak kullandığını söyledi.

Viyana’da düzenlenen Tek Taraflı ambargoları ve Etkileri isimli seminerde konuşan Irakçi, Amerika’nın tek taraflı politikaları karşısında uluslararası düzeyde karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.

Irakçi’den önce İran’ın Viyana’daki uluslararası kurumlar nezdindeki Kazim Garipabadi de konuşmasında Amerika’nın tek taraflı ambargolarının uluslararası kurallara aykırı olduğunu belirterek, iddiaların aksine ambargoların devletleri değil halkı hedef aldığını söyledi.

Amerika’nın yasa dışı davrananların ilk sırasında yer aldığını belirten Garipabadi, o ülkenin ambargoları diğer ülkelerin politikalarını değiştirme aracı olarak kullandığını söyledi.

Nükleer  anlaşmanın İran aleyhindeki tüm ambargoları ortadan kaldırdığını ifade eden Garipabadi, Amerika’nın yasa dışı bir şekilde bu anlaşmadan ayrılması ile eski ambargoların yanında yeni ambargolar da uyguladığını söyledi.

Garipabadi, Amerika’nın bu davranışının uluslararası kurallar ve 2231 nolu BMGK kararına aykırı olduğunu söyledi.

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