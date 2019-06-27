BM reportörü: Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları insan haklarına aykırıdır

Viyana’da bir konferansta konuşan Cezayiri, ülkeler aleyhine ekonomik savaş uygulamak için tek taraflı ambargo uygulamanın arttığını belirterek ve her gün bu konuyla ilgili yeni haberler yayınlandığını söyledi.

Bu politikanın insan haklarına aykırı olduğunu belirten Cezayiri, bu uygulamanın normal vatandaşların hayatına zarar verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararına işaret eden Cezayiri, bu anlaşmanın 2231 nolu BMGK kararı ile de BM tarafından onaylandığını belirterek, Amerika’nın sadece İran’a ambargo uygulamakla yetinmediğini İran ile ticaret yapan diğer ülkeleri de tehdit ettiğini söyledi.

Amerika ambargolarının İran’ın tüm ekonomisini hedef aldığını ifade eden Cezayiri, İran’ın SWİFT’e ulaşımının kesilmesi ile uluslararası ekonomik ticaretinin imkansızlaştığını ve ilaç ile gıda alımlarına ödeme yapmaya zorlandığını ve bunun yasa dışı bir uygulama olduğunu söyledi.

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