Hekim: Ayetullah Hamenei, dünyada milyonlarca kişinin manevi lideridir

Hekim’in bürosundan yapılan açıklamada, Hekim, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Shincker ile yaptığı görüşmede milletlere siyasi ve ekonomik abluka uygulama mantığının faydasız olduğunu söyledi.

Başında olduğu hareketin muhalefet görevini seçtiğini ifade eden Hekim, muhalefetin hükümeti hedef alma hedefinde olmadığını ve muhalefetin demokrasinin iki kolundan biri olduğunu söyledi.

Hekim, herkesten durumun sakinleşmesi için çaba sarf etmelerini isteyerek, tüm taraflardan savaşa karşı olmalarını fiili uygulamalarla göstermelerini istedi.

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