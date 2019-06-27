27 Haziran 2019 - 14:45
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News Code 83372560
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Hekim: Ayetullah Hamenei, dünyada milyonlarca kişinin manevi lideridir

Hekim: Ayetullah Hamenei, dünyada milyonlarca kişinin manevi lideridir

Bağdat, IRNA- Bağdat Milli Hikmet Akımı Lideri Seyyid Amar Hekim, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei’nin sadece büyük bir devletin başında olmadığını aynı anda dünyada milyonlarca insanın manevi lideri olduğunu ve bu düzeydeki bir şahsiyetin Amerika tarafından ambargoya tabi tutulmasının milyonlarca insanın hislerini zedelediğini ve krizin çözümünü kolaylaştırmadığını söyledi.

Hekim’in bürosundan yapılan açıklamada, Hekim, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Shincker ile yaptığı görüşmede milletlere siyasi ve ekonomik abluka uygulama mantığının faydasız olduğunu söyledi.

Başında olduğu hareketin muhalefet görevini seçtiğini ifade eden Hekim, muhalefetin hükümeti hedef alma hedefinde olmadığını ve muhalefetin demokrasinin iki kolundan biri olduğunu söyledi.

 Hekim, herkesten durumun sakinleşmesi için çaba sarf etmelerini isteyerek, tüm taraflardan savaşa karşı olmalarını fiili uygulamalarla göstermelerini istedi.

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