İran, hava sahasındaki uçuşların güvenliğinin tam olduğunu bildirdi

İran Hava Trafiği Kontrol Birliği Başkanı Eyub Rızayi tarafından, Uluslararası Hava Trafik Kontrolü Birliğine (IFATCA) gönderilen yazıda İran hava sahasında gerçekleşen tüm uçuşların güvenliği hususunun şüphe götürmeyecek bir gerçek olduğu vurgulandı.

Yazıda, Amerika’nın İran ile ilgili ikaz ve getirdiği yasak ile ilgili olarak açıklamada bulunarak, ‘’Amerikan İHA’sı daha önce ICAO kuralları gereği İran tarafından tahlikeli bölge olarak ilan edilen bölgede uçuş yapmaktaydı ve bu bölge doğal olarak sivil uçuşlar yapılmamaktadır. Bundan dolayı bu İHA hedef alındığında sivil uçuşların güvenliği tehdit altına girmemiştir. ‘’ denildi.

ABD tarafından yapılan ikazın sivil uçuşların siyasallaşmasına sebep olacağı ifade edilerek, bunun gelecekte sivil havacılığa tahrip edici etkileri olacağı vurgulandı.

Rızayi, son iki yılda bölgedeki gerginliklerden dolayı bir çok uçuşun planlanmamış şekilde İran hava sahasına girdiğini hatırlatarak, İranlı uzmanların bu uçuşların kabulü ve güvenliklerini kontrolle ne denli profesyonel olduklarını ispatladıklarını ifade etti.

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