Almanya, KOEP’e bağlı olduğunu bildirdi

Almanya Meclis Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bayan Mazume Ebtekar ile görüştü.

Ebtekar görüşmede iki ülkenin ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkilerinin eskiye dayandığını belirterek, bölgesel ve uluslararası düzeyde iki ülkenin ortak anlayışa sahip olmasının önemine vurgu yaptı.

Ebtekar, İran’a uygulanan ambargolar ve baskıları eleştirerek, İran aleyhindeki ambargoların ekonomik terörizm olduğunu zira gıda, ilan ve tıbbı hizmetleri de kapsadığını söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) barış, güvenlik, istikrar ve çoğulculuk için bir anlaşma olduğunu ifade eden Ebtekar, bölgedeki barış ve istikrarın İran için önemli olduğunu ve İran’ın IŞİD’in Suriye ve Irak’ta yarattığı sorunların çözümü için köklü uygulamalar yaptığını söyledi.

İran’ın bölgedeki radikalizm ve terörizm karşısındaki yaptıklarının çok önemli olduğunu ifade eden Ebtekar, uluslararası camianın İran’ın hizmetlerini bilmesi gerektiğini söyledi.

Ebtekar, İran’ın doğu bölgelerinde istikrarsızlıklar yaratılmaya çalıştığını belirterek, bu bölgede bazı İranlı gençlerin rehine alındığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish