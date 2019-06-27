Zarif: İslam İnkılabı Rehberinin bürosuna ambargo uygulamak tüm İran milletine hakarettir

Zarif, CNN’e yaptığı açıklamada, Amerika’nın uygulamalarının tahrik edici ve çatışmacı olduğunu belirterek, Amerika’nın yeni ambargolarının o ülkenin İran halkına daha çok hakaret olduğunu söyledi.

Amerika’nın İran’ı yok edecek konumda olmadığını ifade eden Zarif, İran halkının her saldırı karşısında direnişe hazır olduğunu ve esasen İran’ın çatışma ve savaş istemediğini söyledi.

Zarif, ABB Başkanı Trump’ın 18. Yüzyılda yaşanmadığını hatırlatması gerektiğini ve BM bildirgesi olduğunu ve savaş tehdidinin yasa dışı olduğunu söyledi.

Amerikan yönetiminin yanlış analiz sonucu İran devletini zayıflattığını düşündüğünü ifade eden Zarif, ‘’Trump yanlış bilgi ve analizler almaktadır ve Trump artık mevcut durumdan çıkması gerektiğini düşünmektedir. ‘’ dedi.

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