Bir haftada 9 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkanı Nasır Aslani yaptığı açıklamada geçen hafta zarfında uyuşturucu tacirleri aleyhine 1412 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 9009 kg çeşitli uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi.

Aslani bir hafta zarfında 7523 kg esrar, 1218 kg haşiş, 123 kg eroin, 47 kg sentetik uyuşturucu ve 19637 adet uyuşturucu tablet ele geçitiğini söyledi.

Aslani geçen hafta zarfında 9014 kişinin uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili tutuklandığını söyledi.

Aslani ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 77’sinin 7 ilde olduğunu ve yüzde 27’sinin Sistan Beluçistan ilinde ele geçirildiğini söyledi.

İran coğrafi konumu itibarı ile Asya ülkelerinden Avrupa ülkelerine uyuşturucu nakil güzergahı üzerinde yer almaktadır.

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