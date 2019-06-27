Musevi: İran baskı altında görüşmelere boyun eğmeyecektir

Musevi yaptığı açıklamada, İran milletinin dünya’ya açık mesajı baskı altında görüşmelere boyun eğmemek fakat her zaman işbirliğinden yana olmak yönünde olduğunu söyledi.

İran’ın görüşme ve işbirliğinden yana olduğunu ifade eden Musevi, İran’ın ana stratejisinin tüm düşmanca baskılar karşısında direniş olduğunu söyledi.

İran’ın savaş yanlısı olmadığını ifade eden Musevi, İran’ın en sert baskılar altında da zaferle ayağa kalkacağını söyledi.

Bu haftanın sahte Amerikan İnsan Hakları haftası olduğunu ifade eden Musevi, bu sahte İnsan Hakları haftasında İslam İnkılabı Rehberine 27 Haziran 1981 tarihinde düzenlenen terör saldırısı, 28 Haziran 1981 yılında 72 İranlı üst düzey yetkilinin teröre kurban gitmesi, 3 Temmuz 1988 yılında İran’ın Airbus uçağının 290 yolcu ile Amerika tarafından düşürülmesi ve Serdeşt kentinin 3 Temmuz 1987 tarihinde Amerika’nın desteklediği Saddam rejimi güçleri tarafından bombalanması olaylarının gerçekleştiğini söyledi.

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