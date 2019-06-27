Guetteres: İran ile ticaretin normalleşmesi KOEP’in önemli bölümünü oluşturmaktadır

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), KOEP konusunun ve 2231 nolu BMGK kararının uygulanması konusundaki oturumunda Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Guterres adına bir konuşma yaptı.

DiCarlo, burada yaptığı konuşmada, İran ile nükleer anlaşmanın 12 yıllık diplomatik çaba ve teknik müzakerelerin sonucu olduğuna işaret ederek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun, İran'ın anlaşmanın nükleer konusundaki şartlarına uyduğuna dair raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son gelişmelerden dolayı endişe duyduğunu aktaran DiCarlo, "Guterres, ABD'nin İran ile petrol ticareti yapan ülkelere sağladığı muafiyeti genişletmeme ve KOEP çerçevesindeki silahsızlanma projeleri konusundaki muafiyetleri yenilememe kararını esefle karşılıyor. Bu tür eylemler İran'ın ve diğer üye ülkelerin KOEP'in belirli şartlarını uygulama yeteneğine sekte vurabilir." uyarısında bulundu.

DiCarlo, Guterres'in İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını askıya alacağını duyurmasının esefle karşıladığını bildirdi.

DiCarlo, "BM Genel Sekreteri, İran'ı karşılaştığı zorluklara rağmen nükleer anlaşma kapsamındaki nükleer taahhütlerini uygulaması konusunda teşvik etmektedir." mesajını verdi.

Guterres'in, Körfez bölgesindeki gerginlik hakkında endişe duyduğunu ve "itidal" çağrısı yaptığını hatırlatan DiCarlo, "Körfez'deki son gelişmeler, kritik bir kavşakta olduğumuzun hatırlatıcısıdır." dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish