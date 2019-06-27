Rusya: KOEP’i korumanın tek yolu tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesine bağlıdır

BMGK’da 2231 nolu kararın nasıl uygulandığının incelenmesi için düzenlenen oturumda konuşan Nebenzia, BM Genel Sekreterinin Amerika’nın KOEP’ten ayrılması ve İran aleyhine uygulanan tek taraflı ambargolar konusundaki tutumunu onayladıklarını belirterek, ‘’Amerika’nın bu yaptıkları 2231 nolu kararın ruhuna aykırıdır ve İran’ın anlaşmayı uygulaması için gücünü zayıflatmaktadır.’’ dedi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ve bu ülkeye yeni yaptırımlar getirmesinin ardından diyalog çağrısı yapmasının kimsenin ABD'nin kodlarını çözemeyeceğinin sinyalini verdiğini ifade eden Nebenzia, "Körfez'deki gerilim geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebilir." uyarısında bulundu.

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