Irakçi: İran, Amerika’nın zorba tutumu karşısında direnecektir

İran-Irak siyasi istişareleri çerçevesinde Tahran’da bulunan Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nezar Hayrullah ile görüşen Irakçi, Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik savaşına değinerek, Amerikan uygulamalarının bölgedeki gerginliğin temeli olduğunu belirterek, İran’ın bu zorba tutum karşısında direneceğini söyledi.
Irakçi görüşmede Irak’ın İran tutumuna verdiği açık ve yapıcı tutumdan doayı teşekkür etti.
Görüşmede taraflar çeşitli konular hakkında görüşerek, bölgenin hassas şartlarında iki ülkenin siyasi istişarelerine vurgu yaptılar.
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