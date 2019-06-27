Zarif: İslam İnkılabı bürosuna ambargo uygulamak uluslararası kurallarla tezat oluşturmakta

Tahran’da muhabirlere açıklamada bulunan Zarif, bu ambargonun Amerikan yetkililerinin uluslararası kuralları bilmediğini gösterdiğini ifade eden Zarif, bu ambargonun ayrıca onların İslam’ı ve Mercilik makamı ile onun izleyenler arasındaki ilişkilere yabancı olduğunu da gösterdiğini söyledi.

Kendisi aleyhine henüz bir ambargo uygulanmadığını ifade eden Zarif, ‘’Bu çabalar Amerika hükümetinin İran halkı aleyhindeki ekonomik ambargoların sonuçlanabilmesi için her şeyi yaptığını fakat sonuç almadığından başka yollara saptığını göstermektedir.’’ Dedi.

Amerika’nın müzakere peşinde olduğu iddiasının yalan olduğunun tüm dünyaya ispatlandığını ifade eden Zarif, İran’ın komşularına saldırı niyetinde olduğu yalan ile ilgili olarak da, ‘’İran hiçbir zaman komşularına saldırı niyetinde olmamış ve olmamaktadır. İran bölgenin güvenliğini temin etmektedir ve tarih boyunca da bu güvenliği temin etmiştir. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran’ın göz aradı ederek bölge güvenliğini sağlamayı düşünmesinin çok hatalı düşünce olduğunu belirten Zarif, İran’ın bölge güvenliğine ve bölge güvenliğinin de İran’a ihtiyacı olduğunu söyledi.

Trump'ın İran hakkında "kesinlikle yanıldığını" söyleyen Zarif, "ABD, İran'ı yok edecek konumda değil. Yasaklanmış silahlar (kitle imha silahları) kullanmadan bunu yapacak kapasiteleri yok." diye konuştu.

İran'ın herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirten Zarif, "Buna karşın biz savaş veya çatışma istemiyoruz. Başkan Trump, 18'inci yüzyılda yaşamadığımızı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre savaş tehditlerinin yasa dışı olduğunu hatırlamalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin son haftalardaki eylemlerinin "provokatif" olduğunu vurgulayan İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurma kararına ilişkin ise, "İran nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 numaralı kararında garanti altına alınmış haklarını kullanıyor." dedi.

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