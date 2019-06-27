Salih: Irak komşuları aleyhine düşmanca tutum konusunda kullanılamaz

Salih Londra’da Chatam House Düşünce Kuruluşunda yaptığı konuşmada, Fars Körfezi bölgesindeki son gerginliklere işaretle, ülkesinin komşuları aleyhindeki hasmane tutumlarda kullanılmasını istemediklerini söyledi.

Salih, ‘’Savaşın Irak’a çekilip ülke kaynaklarının kullanılması yerine mevcut potansiyelleri ülkenin imarında kullanmak istiyoruz ve Irak’ın geçmişte mahkum olduğu durumdan uzaklaşmasını istiyoruz. ‘’ dedi.

İran-Amerika’nın askeri çatışmasını bir kasırgaya benzeten Salih, bunun tüm bölgeyi kapsayacağını ve ülkesinin bu durumda tam ortada kalacağını söyledi.

Ülkesinin başka bir savaşa müdahil olmak istemediğini ifade eden Salih, ‘’Biz henüz eski savaşı bitirmedik ve terörizm aleyhindeki savaşta sonuçlanmalıdır. ‘’ dedi.

Salih resmi temaslar için İngiltere’de bulunmaktadır.

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