Tahtirevançi: Avrupa’nın İran’a verdiği vaatlerin elle tutulur sonuçları olmadığını bildirdi

2231 nolu BMGK kararının nasıl uygulandığı hususunda düzenlenen BMGK oturumunda konuşan Tahtirevançi, KOEP’in İran ve diğer tarafların taahhütleri üzerinde kurulduğunu belirterek, Uluslararası Aton Enerjisi Kurumunun (UAEK) bugüne kadar yayınladığı 15 raporda İran’ın taahhütlerini yerine getirdiğini ilan ettiğini fakat karşı tarafın bundan kaçındığını söyledi.

Karşı taraf taahhütlerinin İran aleyhindeki ambargolarının giderilmesi ve İran ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi üzerine kurulu olduğunu ifade eden Tahtirevançi, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi ve İran aleyhine ambargo uygulaması ile İran’ın KOEP’ten yararlanmasının fiilen imkansız hale getirdiğini söyledi.

Amerika’nın utanmadan diğer devletleri tehdit ettiğini ifade eden Tahtirevançi, Amerika’nın sorumsuzca davranışlarının 2231 nolu BMGK kararına bir darbe olduğunu, BM kuralları ile tezat oluşturduğunu ve Konseyin güvenin sarsılmasına sebep olduğunu söyledi.

Tahtirevançi, İran'ın nükleer anlaşmayı korumak için kendi üzerine düşenin daha fazlasını yaptığını belirterek, "Çok taraflı bir anlaşma, tek taraflı olarak uygulanamaz. İran nükleer anlaşmayı korumak için tüm yükü artık daha fazla üzerine alamaz, almamalı." diye konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının sıradan İranlılara zarar verdiğini vurgulayan Tahtirevançi, "İran, ABD'nin ekonomik terörüne, tüm gizemli entrika ve planlarına karşı kendi çıkarlarını korumaya sonuna kadar kararlı. Uluslararası toplum da ABD'nin zorbalığı ve kanunsuzluğuna karşı direniş göstermeli." çağrısında bulundu.

Tahtirevançi, ABD ile gerginliği azaltmak için yürütülebilecek bir diyalog konusunda ise, "Yaptırımlar varlığını sürdürdüğü müddetçe, hiç kimsenin samimi ve gerçek bir diyaloğa inanması beklenemez." diye konuştu.

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