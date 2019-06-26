Azerbaycan valisi Türkiye ile ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Pur Mohammadi bir grup Türk yatırımcı ile yaptığı görüşmede, Tebriz’deki Sehend kentinde 16 bin ev yapımı konusundaki anlaşmanın uygulanması hususunda konuşarak, Doğu Azerbaycan ilinin tüm yetkililerinin Türk yatırımcıların faaliyetlerinin kolaylaşması için gereken işbirliğini yapmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye Muharrem Grup adına toplantıya katılan Genel Müddür de bu hususta bir rapor sundu.

Varılan anlaşma çerçevesinde Türk şirket Sahand kentinin çeşitli fazlarında 16 bin ev yapacaktır.

Sehend kenti 150 bin nüfus ile Tebriz’in 25 km mesafesinde Sehend dağlarının eteklerinde yer almaktadır.

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