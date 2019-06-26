Serdeşt, Kimyasal Silahlara kurban dünyanın ilk kenti

Bu cinayette batılı ülkelerin izleri mevcuttu zira bu ülkeler kimyasal silahları Saddam güçlerine temin ede ülkelerdi.

Saldırıda Serdeşt halkından 119 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de kimyasal silahlarla zehirlendi.

Bu acı olaydan 32 sene geçmesine rağmen bu kentin sakinlerinin bir çoğu bu saldırının sonuçlarını atlatamamışlardır ve bir çok Serdeşt halkı ciddi tıbbı sorunlarla boğuşmaktadırlar.

Serdeşt halkının bu rahtsızlıklardan daha büyük bir acısı vardır ve o da BM ve uluslararası kuruluşların bu cinayet mahkum etmemesi acısıdır. Serdeşt halkı bu cinayetin dünyanın gözlerinden uzak ve bölgenin bazı güçlerinin destekleri ile gerçekleştiğini ve bundan dolayı dünya kamuoyundan saklanılmaya çalışıldığına inanmaktalar.

Uluslararası camianın gafletinden dolayı Saddam rejimi 15 mars 1988 tarihinde Halepçe kentini kimyasal silahlarla hedef aldı ve bu kentin 5 bin sakini zehirli gazları soluyarak hayatlarını kaybetti.

Serdeşt halkı bu cinayetin 32. Yıl dönümünde yetkililerden Saddam Rejiminin bu cinayetini uluslararası alanda gündeme getirerek 28 Haziran’ı Kitle İmha Silahları ile Mücadele Günü olarak adlandırılmasını istemektedir.

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