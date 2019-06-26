Ayetullah Hameni: Amerika’nın mzüakere önerisi aldatmacadır

İran Yargı Erki Başkanı ve mensupları ile görüşen Ayetullah Hamenei, ‘’Amerikalılar bugün İran iktidarına sebep olan nedenlerden korktukları için ilerlemeye çekinmektedirler, bundan dolayı müzakere ile İran’ın iktidar sebeplerini elinden alarak istediklerini yapmaya çalışmaktalar. ‘’ dedi.

Amerikalıların İnsan Hakları konusunu araç olarak kullandıklarını ifade eden Ayetulah Hamenei, ‘’ Siz 300 masum insanı uçağı düşürerek öldürdüğünüzde, Suudilere yardımlarla Yemende cinayet işliyorsunuz ve hala insan haklarından bahsediyorsunuz. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, İran milletinin İslam, Devrim ve İmam Humeynni’nin çizdiği yolla izzet, maddi refah, bilimde öncülük, istikrar ve sosyal güvenlik konularındaki hedeflerini gerçekleştireceğini belirtti.

İran millerinin son 40 yıldaki izzet, azamet ve iktidarının herkes tarafından dile getirildiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, yabancı medyanın İran’ı dize getirilemeyeceğini söylemesinin de bu 40 yıllık izzet ve azametten kaynaklı olduğunu söyledi.

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