Asya Parlamenter Asamblesi, göç konusunda ciddi adımlar atmalı

Bugün İran'ın İsfahan kentinde Kevser Otel'de 20 ülke temsilcisinin katılımıyla başlayan Asya Parlamenter Asamblesi Siyasi Komitesi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, bölge ve dünyada istikrar ve barışın sönmeye yüz tuttuğunu ve Suriye, Filistin ve yemen'de yapıcı tavırlar sergilenerek, toplumsal sorunların giderilmesi gerektiğini bildirdi.

Dünya Parlamentolararası Birliği IPU'nun ardından dünyanın en büyük parlamento birliği olarak bilinen Asya Parlamenter Asamblesi, bölgesel ve kıtalararası bir kuruluş olarak 56 ülke parlamentosunu çatısı altında birleştirmiş ve bunlardan 42'si daimi, 14'ü ise gözlemci üye olarak kuruluşta yer alıyor.

İsfahan'da düzenlenen toplantıya İran, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Viyetnam, Katar, Endonezya, GKRY, Kamboçya ve Bangladeş temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi'nın bu yılsonunda başkanlığı Pakistan'a devretmesi bekleniyor.

BM'den sonra dünyanın en önemli platformlarından biri olan APA'nın 2017-2019 dönem başkanlığı Türkiye'ye geçti.

Türkiye'nin 20 yıldır üyesi olduğu APA'nın 42'si asil olmak üzere, 64 üyesi bulunuyor, 5 ülke ve teşkilat da gözlemci üye olarak toplantılara katılıyor. Gözlemci teşkilatlar Asya Kalkınma Bankası, İslam Örgütü Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası'ndan oluşuyor.

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