26 Haziran 2019 - 11:53
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News Code 83370680
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AB Dış Politika Komiseri:

INSTEX uygulanmaya hazır

INSTEX uygulanmaya hazır

Tahran, IRNA- AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini, nükleer anlaşmanın devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, INSTEX mali mekanizmasının yürürlüğe geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Mogherini, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantsı'nın Cuma günü yapılacağına değinerek, 'Nükleer anlaşmanın imzalandığı günden beri ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra, bu anlaşmayı korumaya çalışmışız ve en zor günlerin yaşandığı bugünlerde bile anlaşmayı desteklemeye devam ediyoruz' dedi.

'Muhtemelen önümüzdeki günlerde (INSTEX ve nükleer anlaşma) hakkında bizden daha fazla açıklama duyacaksınız' diyen Mogherini, 'INSTEX mekanizmasınin uygulanmaya hazır olduğuna inanıyorum ve bunun İran'ın nükleer anlaşmadaki taahütlerine şimdiye kadar olduğu gibi bağlı kalacağına yardımcı olabilmesini umuyorum. Bu bağlılığın devam etmesini istiyoruz'diye ekledi.

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