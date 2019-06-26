INSTEX uygulanmaya hazır

Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Mogherini, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantsı'nın Cuma günü yapılacağına değinerek, 'Nükleer anlaşmanın imzalandığı günden beri ve ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra, bu anlaşmayı korumaya çalışmışız ve en zor günlerin yaşandığı bugünlerde bile anlaşmayı desteklemeye devam ediyoruz' dedi.

'Muhtemelen önümüzdeki günlerde (INSTEX ve nükleer anlaşma) hakkında bizden daha fazla açıklama duyacaksınız' diyen Mogherini, 'INSTEX mekanizmasınin uygulanmaya hazır olduğuna inanıyorum ve bunun İran'ın nükleer anlaşmadaki taahütlerine şimdiye kadar olduğu gibi bağlı kalacağına yardımcı olabilmesini umuyorum. Bu bağlılığın devam etmesini istiyoruz'diye ekledi.

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