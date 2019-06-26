İran küresel uyuşturucu mafyası ile mücadele cephesinde yalnız bir aktör

İran İslam Cumhuriyeti geçtiğimiz 30 yılda 4 bine yakın şehit, 12 bin gazi ve yıllık 300 milyon dolar bedelle bu alanda en büyük bedeli ödemiş ve uyuşturucu ile mücadelede en büyük kampanyayı başlatmıştır. Bu nedenle Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ne bir hafta kala her yıl, İran’da özel program ve etkinlikler düzenlenir.

Bu etkinlik ve programlarda, uyuşturucu ile mücadelenin ön safında yer alan İranlı üst düzey yetkili ve askeri komutanlar, İranlı güçlerin hamaset ve mertliklerinin anıldığı raporlar sunar ve ayrıca dünya toplumunun bu fedakarlıklara karşı ilgisizliğinden şikayetler dile getirilir.

İran Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Genel Müdürü General İskender Momeni, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı açıklamada, ‘Dünya genelinde ele geçirilen afyonun %76’sı İran tarafından ele geçirilmiştir. ABD’nin yaptırımları nedeniyle modern ve güncel cihazlardan yoksun bırakılsak da, uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bakış açımız, sınır ötesi ve globaldir be bu bağlamda 4 bine yakın şehit vermişiz’ dedi.

2018 yılı verilerine göre, İran bu yılda 1600 operasyon yaparak 18 şehit vermiş, 2100’den fazla bölgesel ve uluslararası şebekeyi çökertmiş ve 46 ton eroin ve morfin dahil 800 tondan fazla uyuşturucu maddeyi ele geçirmiştir. Bu kazanımlar BM gibi uluslararası kurumların takdirini toplamıştır.

General İskender Momeni bu konu ile ilgili yaptığı ilginç bir açıklamada,‘İran’da 2018 yılında ele geçirilen eroin miktarı 26 ton üzerinde olmuş. Oysa menşe ülkede bu rakam 2 ton ve hedef ülkede 4 ton olarak kayıtlara geçti’ diye konuştu.

İran’ın dünya toplumu nezdinde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleki önemini anlamak için, bu ülkenin tüm yaptırımlara rağmen tek başına dünya genelinde ele geçirilen afyonun %76’ı, morfinin %67’sı ve eroinin %17’sini ele geçirmesine bakmak gerek.

İran Dışişleri Bakanı Cevd Zarif, bu etkinliklerden birinde yaptığı açıklamada, İran’ın uyuşturucu ile mücadele yolunda yıllık 300 milyon dolardan daha fazla bedel ödediğini açıkladı.

‘İran, BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Bürosu’nun ana ortaklarından biri olarak, bu büro ile yaptığı dördüncü ortak programını bitirmek üzeredir’ diyen Zarif, ‘Maalesef İran İslam Cumhuriyeti’nin uluslararası taahhütlerine bağlılık yolunda çarpıcı eylemlerine karşın, ana destekçilerin ciddi katılım göstermedikleri nedeniyle bu program, bazı hedeflerine ulaşmaktan uzak kalmıştır’ açıklamasında bulundu.

Diğer ülkelerin işbirliği düzeyini eleştiren Dışişleri Bakanı Zarif, ‘Başta AB olmak üzere büronun geleneksek destekçileri, önemsiz söylemler öne sürerek veya kaçakçıların cezalandırılmasını bahane ederek, büronun projelerine verdikleri desteği yavaş yavaş durdurmaya başlamışlardır’ ifadesini kullandı.

Diğer ülkelere uyarıda bulunan Zarif, şöyle devam etti:

‘ABD’ib tek taraflı yaptırım uygulayarak İran halkına karşı ekonomik terör başlatmasıü uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili uluslararası işbirliğin önüne geçmiş ve bu çerçevede ABD ve bazı Batılı ülkeler, uyuşturucu ile mücadeleyi aksatm ve bozmadan doğan sonuçların doğrudan sorumlusu sayılmaktalar’.

Düzenlenen etkinliklerde açıklama yapa diğer bir İranlı yetkili, İran Yargı Erki Başkanı Hüccetü’lislam Reisi idi. Reisi konuyu başka bir oyuttan ele alarak eleştirel açıklamasında, ‘Biz ne uyuşturucunun üreticisi ve ne kullanıcı pazarıyız. Afganistan uyuşturucu maddelerin en büyük üreticisi olarak ABD ve diğer Avrıpa ülkeleri tarafından kontrol edilmektedir. Bugün eğer tarafsız ve halklardan yana bir BM olsaydı, Avrupa ve Amerika’ya neden sizin kontrolünüzde bu kadar uyuşturucu madde üretilir diye sorardı’ dedi.

Uyuşturucu ile mücadele sahasının komutanı olarak bilinen İran Uyuşturucu ile Mücadele Polisi Başkanı Muhamme Mesut Zahediyan da yaptırımlara değinerek, ‘Polis, güncel teknoloji ve imkanlardan yararlanmak istese de yaptırımlar bizi önlemiş ve bazı cihaz ve makinelerin çifte kullanımlı olduğu iddiasıyla bize verilmesi zorlaşmıştır. Ancal biz bütün zorlujlara rağmen uyuşturucu ile mücadele polisi olarak gerekli cihazları tedarik etmeye çalıştık’ değerlendirmesine bulundu.

İranlı güçler, uyuşturucu ile mücadelede elleri kolları bağlı minderde güreşen güreşçilere benziyor. Yaptırımlar İran’a büyük sınırlamalar yaşatmaktadır. Zahediyan bu konu ile ilgili de, ‘İran polisi akıllı bir polis olarak mevcut tehditlere uygun biçimde faaliyet ediyor. Aynı zamanda bütçe temini ve yaptırımlar dolayısıyla ekipman ve cihazların tedariğinin zorlaşması nedeniyle, bazı malları gerçek fiyatından daha pahalı almak zorunda kalıyoruz’ diye belirtti.

Özellikle cihaz ve teknoloji alanında olmak üzere bu tür sorun ve eksiklikler, doğal olarak uyuşturucu ile müadelenin kalite, hız ve titizliği yönünde etkisini gösterecek ve İran polisi için daha pahalıya mal olacaktır. Zahediyan ayrıca, ‘Eğer güçlenmezsk, uyuşturucu maddelerin bir kısmını kontrol edebiliriz. Bir kısmı bizim kontrolümüzden çıkabilir ve bu da mutlaka Avrupa ülkelerine zarar verecektir’ ifadesine yer verdi.

BM’nin ilan ettiği Dünya Uyuşturucu ve Kötü Kullanımı ile Mücadele Günü’nün 32. yıldönümünde İran’ın dört bir yanında küçük yaşlı erkek ve kız çocukları, babalarını özlüyor. Bu çocuklar babalarının Asya’dan Avrupa’nın kalbine ve hatta Amerika’ya kadar olan coğrafyadaki insanları kurtarmak için canlarını feda ettiğinden habersiz.

Ayrıca her gün rüyalarını eşlerinden geriye kalan bir fotoğraf çerçevesinde gözden geçiren genç kadınları da bunlara eklemek gerek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish