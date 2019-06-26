İran diplomasi penceresini açık tutmuştur

Siyasi istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a giden Slovakya'nın AB İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lukas Parizek ile görüşen Irakçı, İran’ın ABD’nin son bir yılda yasa dışı ve tek taraflı eylemlerine ilişkin stratejik sabrına işaret ederek, AB ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yeterli irade sergilemediklerini dile getirdi.

İran’ın ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen gösterdiği stratejik sabrının altını çizen Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, “Maalesef İran'ın nükleer anlaşma konusundaki yükümlülükleri ve hakları arasındaki denge çoktan sona ermiş ve Avrupa tarafının yerine getirilmeyen sözleri göz önüne alındığında, İran’ın tek taraflı yükümlülüklerini yerine getirmek için hiçbir neden yoktur” dedi.

İran ve Slovakya arasındaki ilişkilere değinen İranlı yrtkili, “İki ülke ticari ilişkileri güçlendirmek ve genişletmek için mevcut koşulları kullanıyor ve gelecekte ortak komisyon toplantısının yapılması ile bu sürecin güçlendirileceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Slovakya'nın AB İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lukas Parizek de bu görüşmede yaptığı açıklamada, “Başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye kararlıyız ve bu doğrultuda yakın gelecekte ortak komisyonun toplantısını yapmaya hazırız” diye konuştu.

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