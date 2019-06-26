ABD saldırgan tavırlarına devam ederse, silahlı kuvvetlerimiz onlara sert biçimde karşılık verir

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesi yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın bölgede gerilim ve tansiyonun artmasından yana olmadığını ve ABD dahil hiçbir ülke ile savaş peşinde olmadıklarını kaydederek, 'Biz bölge istikrar ve güvenliği için her zaman sorumluluk üstlendik ve bu doğrultuda harekete devam edeceğiz' diye konuştu.

İran'ın Fransa ile kalıcı ve hedefe yönelik ilişkilerin gelişmesini istediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın bütün taraflarca tam olarak uygulanması durumunda, bölge ve dünya iyi ve olumlu gelişmelerin yaşandığına tanık olacaklarından emin olduğunu belirterek, 'Kuşkusuz ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, ABD, AB ve İran halklarının aleyhine ve bölgesel ve uluslararası çıkarlara karşıdır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinde rağmen bu anlaşamaya bağlı kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Ruhani, AB yetkililerinin İran'a verdikleri ve nükleer anlaşmada İran'ın petrol satışı ve bankacılık işlemlerinin kolaylaşacağı gibi vaatlerinin hiçbirinin gerçekleşmediğini eleştirerek, 'İran, nükleer anlaşmadan yararlanamazsa, anlaşmanın 26. ve 36. bentleri uyarınca adım adım üzerine düşen taahhütlerini durduracaktır' uyarısında bulundu.

Hiçbir koşulda 2 yıl süren müzakerelerin ardından elde edilen anlaşma için yeniden müzakere masasına dönmeyeceklerinin altını çizebn Cumhurbaşkanı Ruhani, 'ABD yetkilileri uluslararası yasa ve kurallara aykırı olarak ve İran halkına yönelik baskı ve yaptırım uygulayarak, asla sorunların çözülmesinden yana olmadıklarını gösterdiler' diye ekledi

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