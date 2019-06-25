Manama Çalıştayı ve Filistin ülküsünü kurban kesmek için sıraya dizilenler

Manama Çalıştayı’na katılanların hepsi, son yıllarda İsrail rejimi ile ilişkilerini ileri düzeye taşımış veya taşımak istemekteler, bazıları ise yıllardır bu rejimle gizli ilişki kurmuşlardır.

Manama Çalıştayı’nın asıl konusu olan Filistinliler, bu toplantıyı boykot etmiş ve bölge Araplarının desteğine ümit bağlamadan, 70 yıldır süren mücadelelerinde her zamankinden daha çok kendilerini yalnız görüyorlardır.

Bugüne kadar Arap liderler, Filistinli kardeşlerin destekçisi olduğunu ddia ederek, İran’ı Arap dünyasının iç işlerine karışmakla suçluyorlardı, ancak şimdi perdeler indirilmiş ve onlar Donald Trump’a biat etmek için sıraya girmişlerdir.

Arap halklarının çoğu, liderlerinin küçümsenme ve hakaretle birlikte Amerika kuklası olmaları nedeniyle, onları hain olarak görüyorlar. Camp David’de Oslo’ya ve iki devlet projesinden ‘Yüzyılın Anlaşması’ adı verilen bugünkü plana kadar, Arap ülkelerinin küçük düşürülmesi hep devam etmiş ve Trump adlı fenomen öyle bir yere varmış ki, Suudiler ve BAE yetkililerini ‘sağmal inek’ olarak adlandırmıştır.

Trump şimdi Yüzyılın Anlaşması adı altında Amerikan liderlerinin 40 yıldan daha fazladır bazı Arap liderleri ile birlikte Oslo ve Camp David’de başlattıkları ve her defasında Filistin halkının direnişi ile karşılaşan işi tamamlamak istiyor.

Acaba Trump projesini uygulayabilecek mi? Bu sorunun cevaı Filistinlilerinde elinde.

Yüzyılın Anlaşması, Amerikan-Siyonist bir plan olarak Filistnli göçmenleri kendi vatanlarına dönmekten yoksun bırakıyor ve Kudüs’ü İsrail rejiminin başkenti olarak tanıyor.

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