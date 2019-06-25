Umman, İran ve ABD'yi sabırlı olmaya çağırdı

Umman Resmi Haber Ajansı'na göre, Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, bölgesel gelişmeleri takip ettikleri ve İran ile ABD'nin sabırlı olarak, aralarındaki sorunları müzakere yoluyla çözmelerini umdukları belirtildi.

Umman ayrıca ABD'nin İran karasularında İran tarafından düşürülen İHA ile ilgili ABD'nin mesajını Tahran'a ilettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, bugün başkent Muskat'ta Umman yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

20 Haziran sabahı bir Amerikan İHA'sı İran'ın güney karasularından gelerek İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin uyarı sinyallerini dikkat etmediği için hedef alınarak düşürüldü.

İran daha önce ABD'nin İran karasularına casusluk İHA'sı gönderdiği nedeniyle BM ve diğer uluslararası kurumlar nezdinde dava açacağını duyurmuştu.

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