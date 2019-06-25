Yabancı gemilerin İran karasularından geçişi normal olarak devam ediyor

Dünya Hidrografi Günü nedeniyle düzenlenen tören sırasında konuşan İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Muhammed Rastad burada yaptığı açıklamada, Fars Körfezi'nde son dönemde yaşanan olay ve gelişmelere değinerek, 'Ticari gemilerin ülke karasularından geçişi ve limanlara demirlemesi eskiden olduğu gibi normaş şekilde devam etmektedir' açıklamasında bulundu.

Petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından yabancı bandıralı gemilerin olumsuz tepkileri ile karşılaşıp karşılaşmadıkları yönündeki soruyu yanıtlayan İranlı yetkili, 'Şimdiye kadar yabancı bandıralı gemilerin, İran karasularından geçiş yapmaya son vermelerine ilişkin her hangi bir karar aldıklarına tanık olmadık' diye konuştu.

Yaptırımların İran'ı deniz ticaretinden yoksun bırakamayacağının altını çizen Rastad, 'İran deniz taşımacılığı potansiyeli, yaptırımları etkisiz kılıyor. Geçtiğimiz yıldaticari limanlarda 135 milyon tondan fazla ve toplam olarak 265 milyon ton deniz ticareti yaptık' diye ekledi.

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