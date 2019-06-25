ABD'nin eylemleri insanlık dışıdır

İran sağlık sektörü yetkilileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin halkın sağlığına olan etkisi ve hastalara ilaç ve tedavi teçhizatının temini konusunda yaşanan sıkıntılara değinerek, 'ABD bu eylemleri ile tüm İran halkını baskı altına almıştır' diye belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik baskı uygulamak için elinden geleni yaptığının altını çizen Ruhani, 'Washington yönetimi, büyük bir ümitsizliğe ve kafa karışıklığına yakalanmıştır. Onlar ümitsiz olmuşlar, zira yaptıkları hiçbir işten bir sonuç alamıyorlar. İran'ın birkaç ay içinde karıştırmayı umuyolardı, ancak halkın her geçen gün daha dayanıklı ve daha sağlam olduğunu görmektedirler' ifadesini kullandı.

Amerikan İHA'sının İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle İran silahlı kuvvetleri tarafından düşürüldüğüne dikkati çeken Ruhani, 'Onlar İran'ın onların İHA'sını düşürmesini beklemiyordu. Askeri açıdan da İHA'ların havada keşfedilmesi zordur' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish