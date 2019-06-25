Trump, ABD Ordusu'nun Fars Körfezi'ndeki sonuçsuz varlığını itiraf etti

Twitter hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ordusu'nun Fars Körfezi'nde bir işi olmadığı konusunda tamamen haklı. Amerikan askerlerinin buradan çekilmesi ABD ve dünya çıkarınadır. B Takımı, Amerikan çıkarlarını merak etmiyor. Onlar diplomasiden nefret ediyor ve savaşa susamışlar' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ordusu'nun Fars Körfezi'ndeki varlığını sorguya çekerek, 'ABD neden diğer ülkelerin gemilerini korumalıdır' diye yazmıştı.

'Bizizm Fars Körgezi'nde bulunmamıza gerek yok' diyen Trump, ABD'nin halihazırda dünyanın en büyük enerji üretimcisi haline geldiğini vurguladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish